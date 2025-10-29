Подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой может расцениваться в качестве оружия судного дня. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в Max.

"В отличие от "Буревестника", "Посейдон" может в полном смысле рассматриваться как оружие судного дня", - указал он.

В своем сообщении он также поздравил "всех друзей России (и особенно - имбецила министра обороны Бельгии)" с успешным испытанием "Посейдона".

Ранее об успешном испытании аппарата заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что это стало огромным успехом. "Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени", - рассказал глава государства. Кроме того, по его словам, "Посейдон" уникален по скорости и глубине движения, в мире ему нет аналогов.