Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином на 12 из 10
30 октября 2025 / 10:17
Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином на 12 из 10
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп высоко оценил состоявшуюся в Пусане (Республика Корея) встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что было принято очень много важных решений.

"Это была замечательная встреча, он великий лидер очень сильной страны", - сказал глава Белого дома при общении с журналистами на борту своего самолета. По его словам, на встрече было принято "много важных решений".

Трамп дал своим переговорам с Си Цзиньпином наивысшую оценку. "Мы планируем распространить заявление по некоторым деталям встречи, но думаю, что в целом по шкале от 0 до 10, где 10 - это наилучшая оценка, я бы сказал, что эта встреча была на 12", - заявил американский лидер.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа состоялись в Пусане, они продлились 1 час 40 минут. В начале их общения Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также обратил внимание, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в устранении ключевых торгово-экономических противоречий.

Ранее Трамп и Си Цзиньпин встречались в 2019 году на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 

