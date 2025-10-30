Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 октября 2025 / 21:01
29 октября 2025 / 20:30
RTL: по делу об ограблении Лувра были задержаны пять человек
30 октября 2025 / 10:39
RTL: по делу об ограблении Лувра были задержаны пять человек
© AP Photo/ Thomas Padilla/ТАСС

Французская полиция 29 октября задержала пять новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Об этом информировало радио RTL, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, все они были задержаны в среду вечером "в разных местах в Парижском регионе". Официального подтверждения со стороны полиции и прокуратуры пока нет.

19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили всего девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн.

В минувшую субботу двое подозреваемых были задержаны, один из них пытался вылететь в Алжир. Ранее стало известно, что во время допроса они частично признали свое участие в ограблении.

