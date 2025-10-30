Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая не противоречит концепции США RTL: по делу об ограблении Лувра были задержаны пять человек
29 октября 2025 / 21:01
29 октября 2025 / 20:30
29 октября 2025 / 20:24
Политика
Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая не противоречит концепции США
30 октября 2025 / 10:59
Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая не противоречит концепции США
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС

Развитие Китая не противоречит продвигаемой нынешней американской администрацией концепции "Сделаем Америку вновь великой" (Make America Great Again). На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Пусане (Республика Корея).

"Развитие и возрождение Китая сочетается и не противоречит видению "Сделаем Америку вновь великой", которое продвигает президент США Дональд Трамп. КНР и США могут добиться взаимовыгодных достижений и единого процветания и должны оставаться друзьями и партнерами", - цитирует его агентство Xinhua.

Вместе с тем Си Цзиньпин выразил готовность совместно с Трампом "продолжать работать над формированием прочной основы китайско-американских двухсторонних отношений и созданием благоприятных условий для развития обеих стран". 

10:59
Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая не противоречит концепции США
10:39
RTL: по делу об ограблении Лувра были задержаны пять человек
10:17
Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином на 12 из 10
21:35
Путин: Россия обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу
21:17
Медведев: "Посейдон" может рассматриваться как оружие Судного дня
20:59
Bloomberg: Трамп намерен встретиться с Орбаном 8 ноября
20:43
У МАГАТЭ нет информации о разработке Ираном ядерного оружия
20:31
Фицо заявил об отказе Словакии финансировать военные расходы Украины
20:17
Число погибших из-за урагана "Мелисса" на Гаити достигло 20
19:57
Песков: "Орешник" дает чувство безопасности на фоне русофобии Европы
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
