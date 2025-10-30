Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая не противоречит концепции США

Развитие Китая не противоречит продвигаемой нынешней американской администрацией концепции "Сделаем Америку вновь великой" (Make America Great Again). На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Пусане (Республика Корея).

"Развитие и возрождение Китая сочетается и не противоречит видению "Сделаем Америку вновь великой", которое продвигает президент США Дональд Трамп. КНР и США могут добиться взаимовыгодных достижений и единого процветания и должны оставаться друзьями и партнерами", - цитирует его агентство Xinhua.

Вместе с тем Си Цзиньпин выразил готовность совместно с Трампом "продолжать работать над формированием прочной основы китайско-американских двухсторонних отношений и созданием благоприятных условий для развития обеих стран".