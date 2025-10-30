Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 октября 2025 / 15:09
Москва
30 октября 2025 / 15:09
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
29 октября 2025 / 21:01
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
29 октября 2025 / 20:30
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
29 октября 2025 / 20:24
Выброшенная из окна девочка из Уфы переведена из реанимации
30 октября 2025 / 11:18
Выброшенная из окна девочка из Уфы переведена из реанимации
© Официальный Telegram-канал Российской детской клинической больницы/ТАСС

В состоянии трехлетней девочки из Уфы, которую отец выбросил из окна, наблюдается положительная динамика. Ребенок переведен из реанимации, со ссылкой на пресс-службу Российской детской клинической больницы сообщает ТАСС.

"Трехлетняя девочка из Уфы, выброшенная отцом из окна, переведена из отделения реанимации и интенсивной терапии и проходит лечение в нейрохирургическом отделении Российской детской клинической больницы Минздрава России", - сказано в сообщении.

Уточняется, что вся необходимая специализированная медицинская помощь оказывается пациентке в полном объеме.

"После перевода в профильное отделение мы отмечаем в состоянии ребенка положительную динамику: появились движения в конечностях, способность глотать, речь, обращения к матери. Пациентка находится на самостоятельном дыхании и получает консервативную терапию, направленную на компенсацию последствий травм. Девочка находится в палате вместе с мамой", - приводят в пресс-службе слова заведующего нейрохирургическим отделением РДКБ Минздрава России Валентина Пальма.

