Выброшенная из окна девочка из Уфы переведена из реанимации

В состоянии трехлетней девочки из Уфы, которую отец выбросил из окна, наблюдается положительная динамика. Ребенок переведен из реанимации, со ссылкой на пресс-службу Российской детской клинической больницы сообщает ТАСС.

"Трехлетняя девочка из Уфы, выброшенная отцом из окна, переведена из отделения реанимации и интенсивной терапии и проходит лечение в нейрохирургическом отделении Российской детской клинической больницы Минздрава России", - сказано в сообщении.

Уточняется, что вся необходимая специализированная медицинская помощь оказывается пациентке в полном объеме.

"После перевода в профильное отделение мы отмечаем в состоянии ребенка положительную динамику: появились движения в конечностях, способность глотать, речь, обращения к матери. Пациентка находится на самостоятельном дыхании и получает консервативную терапию, направленную на компенсацию последствий травм. Девочка находится в палате вместе с мамой", - приводят в пресс-службе слова заведующего нейрохирургическим отделением РДКБ Минздрава России Валентина Пальма.