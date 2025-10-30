Трамп заявил, что планирует посетить Китай в апреле 2026 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен посетить Китай в апреле 2026 года, а ответный визит председателя КНР Си Цзиньпина состоится позднее.

"Это еще одна вещь, о которой мы с Си Цзиньпином договорились. Я отправлюсь в Китай в апреле, а он прилетит в США после этого, в Палм-Бич в штате Флорида или в Вашингтон", - сказал американский лидер при общении с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

Трамп подчеркнул, что прошедшие в южнокорейском Пусане переговоры с главой КНР "были очень хорошей встречей для двух больших, могущественных стран". "Именно так мы и должны уживаться с большим и могущественным государством", - указал он.

Переговоры лидеров США и КНР продлились 1 час 40 минут. В начале встречи Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также обратил внимание, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий.

Ранее Трамп и Си Цзиньпин встречались в 2019 году на полях саммита Группы двадцати в Осаке.