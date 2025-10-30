Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 30 октября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня также демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС поднимались на 0,34% и торговались на уровне 2 532,05 пункта и 1 003,69 пункта соответственно. Курс юаня прибавлял 4,7 коп. и находился на отметке в 11,267 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 533,8 (+0,41%), индекс РТС составлял 1 004,39 пункта (+0,41%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост и составлял 11,265 руб. (+4,5 коп.).