Новости часа
Российские ВС освободили Красногорское и Садовое Дочь Марлен Дитрих Мария Рива скончалась в возрасте 100 лет
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
29 октября 2025 / 21:01
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
29 октября 2025 / 20:30
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
29 октября 2025 / 20:24
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
30 октября 2025 / 11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 30 октября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня также демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС поднимались на 0,34% и торговались на уровне 2 532,05 пункта и 1 003,69 пункта соответственно. Курс юаня прибавлял 4,7 коп. и находился на отметке в 11,267 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 533,8 (+0,41%), индекс РТС составлял 1 004,39 пункта (+0,41%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост и составлял 11,265 руб. (+4,5 коп.).

12:38
Российские ВС освободили Красногорское и Садовое
11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
11:41
Трамп заявил, что планирует посетить Китай в апреле 2026 года
11:18
Выброшенная из окна девочка из Уфы переведена из реанимации
10:59
Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая не противоречит концепции США
10:39
RTL: по делу об ограблении Лувра были задержаны пять человек
10:17
Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином на 12 из 10
21:35
Путин: Россия обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу
21:17
Медведев: "Посейдон" может рассматриваться как оружие Судного дня
20:59
Bloomberg: Трамп намерен встретиться с Орбаном 8 ноября
