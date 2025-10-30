Дочь Марлен Дитрих Мария Рива скончалась в возрасте 100 лет

Американская актриса Мария Рива, дочь Марлен Дитрих, скончалась в возрасте 100 лет. Об этом информировала газета The Washington Post.

Сообщается, что Рива ушла из жизни 29 октября в доме своего сына Питера в населенном пункте Гила, штат Нью-Мексико.

Мария Элизабет Рива (в девичестве Зибер) родилась в 1924 году в Берлине до того, как Дитрих и ее супруг Рудольф Зибер покинули Германию ради карьеры в Голливуде. В отличие от своей матери Рива отдавала предпочтение семейной жизни. Ее актерская карьера, которая включала театральные представления и роли в телесериалах, фактически завершилась к началу 1960-х годов. При этом она успела получить две номинации на премию Emmy.

После завершения карьеры Рива начала восстанавливать отношения с матерью и ухаживала за ней в последние годы ее жизни. В 1993 году, спустя год после смерти Дитрих, Рива опубликовала книгу "Марлен Дитрих", которая стала бестселлером.