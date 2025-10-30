Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Блокада Калининградской области и ответ России. Мнение
29 октября 2025 / 21:01
Встреча Трампа и Си – сенсаций не ждем
29 октября 2025 / 20:30
Политолог: следовало бы вернуть право политического голоса Германии и Японии
29 октября 2025 / 20:24
Дочь Марлен Дитрих Мария Рива скончалась в возрасте 100 лет
30 октября 2025 / 12:17
Дочь Марлен Дитрих Мария Рива скончалась в возрасте 100 лет
© IMAGO/ teutopress via Reuters Connect/ТАСС

Американская актриса Мария Рива, дочь Марлен Дитрих, скончалась в возрасте 100 лет. Об этом информировала газета The Washington Post.

Сообщается, что Рива ушла из жизни 29 октября в доме своего сына Питера в населенном пункте Гила, штат Нью-Мексико.

Мария Элизабет Рива (в девичестве Зибер) родилась в 1924 году в Берлине до того, как Дитрих и ее супруг Рудольф Зибер покинули Германию ради карьеры в Голливуде. В отличие от своей матери Рива отдавала предпочтение семейной жизни. Ее актерская карьера, которая включала театральные представления и роли в телесериалах, фактически завершилась к началу 1960-х годов. При этом она успела получить две номинации на премию Emmy.

После завершения карьеры Рива начала восстанавливать отношения с матерью и ухаживала за ней в последние годы ее жизни. В 1993 году, спустя год после смерти Дитрих, Рива опубликовала книгу "Марлен Дитрих", которая стала бестселлером. 

