Безопасность
Российские ВС освободили Красногорское и Садовое
30 октября 2025 / 12:38
© Алексей Коновалов/ТАСС
Подразделения ВС РФ за минувшие сутки освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области и Садовое Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника. Контроль над населенными пунктами удалось установить силами Восточной и Западной группировок, уточнили в российском оборонном ведомстве.