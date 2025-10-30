Российские ВС освободили Красногорское и Садовое

Подразделения ВС РФ за минувшие сутки освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области и Садовое Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника. Контроль над населенными пунктами удалось установить силами Восточной и Западной группировок, уточнили в российском оборонном ведомстве.