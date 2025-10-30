Шадаев: свыше 20 млн пользователей Max ежедневно используют сервисы в нем

Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
30 октября 2025 / 16:23
30 октября 2025 / 16:20
30 октября 2025 / 12:57
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Более 20 млн пользователей национального мессенджера Max используют сервисы, которые сегодня функционируют в нем. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе пленарного заседания Международного Каспийского цифрового форума.
"Ежедневно свыше 20 млн пользователей, которые используют сервисы национального мессенджера", - отметил он.
Шадаев указал, что в настоящее время обсуждается с национальной платформой, какие дополнительные сервисы можно добавить в него с целью повышения привлекательности мессенджера.
Ранее стало известно, что в мессенджере Max зарегистрировались около 50 млн пользователей, а среднесуточный охват в октябре составил более 19 млн человек.