/ Ближнее зарубежье / Экономика / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Экономика
Лукашенко призвал бороться за мировые рынки в непростых условиях
30 октября 2025 / 13:14
Лукашенко призвал бороться за мировые рынки в непростых условиях
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости бороться за основные международные экспортные рынки, несмотря на непростую ситуацию.

"Ситуация на наших основных экспортных рынках сегодня сложная. Оттуда мы ни в коем случае не уйдем и будем бороться за своего потребителя. Но у предприятий и отраслей уже не может быть отговорок, что все законтрактовано, что кто-то в России предлагает лучшую цену и так далее", - отметил глава государства в ходе совещания по вопросам развития сотрудничества со странами Африки, передает агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что необходимо выходить на дальнюю дугу и там работать. "Это серьезная задача и не только сегодняшнего дня", - подчеркнул он.

Вместе с тем белорусский лидер поручил обеспечить загрузку мощностей, рабочие места и зарплаты для граждан даже в условиях имеющихся трудностей. "Именно в сложных ситуациях!" - заключил он.

