США снизили до 10% некоторые пошлины на импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп сообщил, что снизил с 20% до 10% пошлины на импорт товаров из Китая, примененные в связи с контрабандой фентанила.

"Я ввел 20-процентные пошлины в отношении Китая из-за фентанила. Это очень большие пошлины, но, исходя из сегодняшних заявлений Си Цзиньпина, я снизил их на 10%", - сказал он при общении с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

Трамп отметил, что "тарифы составляли 57%, а теперь равны 47%". "Я думаю, они принимают очень активные меры в связи с проблемой фентанила", - указал он.

По словам американского лидера, во время переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином также обсуждался вопрос микросхем. "Мы обсудили чипы. Теперь они будут вести переговоры с Nvidia и другими о чипах", - добавил глава вашингтонской администрации.