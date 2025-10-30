Проведенные РФ испытания ракеты "Буревестник" на атомной установке не подпадают под ограниченные в мире испытания ядерного оружия. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа и его директиву Пентагону испытать ядерное оружие США.

"Если каким-то образом Трампом имеется в виду испытание "Буревестника" в качестве проведенного некоей страной ядерного испытания, то это не является ядерным испытанием ни коим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием", - сказал Песков в ходе брифинга.

Некоторое время назад президент США заявил, что дал поручение Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.