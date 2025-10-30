Китай знает, как сделать Америку «снова великой»

Владимир Бликов, экономический обозреватель

30 октября в Пусане (Южная Корея) состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. Обе стороны демонстрируют удовлетворение ее результатами и готовность продолжать диалог, однако принципиальные противоречия между Пекином и Вашингтоном устранить практически невозможно.

Встрече предшествовал период резкого ухудшения взаимных отношений между странами. «Гнев» Трампа вызвало решение министерства коммерции КНР, озвученное 9 октября, о введении новых ограничений на экспорт редкоземельных металлов. «Эти меры совершенно беспрецедентны в международной торговле и представляют собой моральное унижение в отношениях с другими государствами. Пекин «держит мир в заложниках», создавая монополию на рынке магнитов и других металлов», сказал он. Трамп объявил о готовности США ввести с 1 ноября 100%-е пошлины на товары из Китая сверх действующих пошлин, а также экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения. Он также заявил, что встреча с Си потеряла всякий смысл и может не состояться.

Чуть позднее, 12 октября уже Пекин объявил, что готов принять решительные ответные меры в случае введения заявленных Трампом пошлин т.к. действия Вашингтона нарушают международные торговые нормы. «Умышленные угрозы высоких тарифов - не самый правильный способ ладить с Китаем. Если США будут настаивать на том, чтобы идти по ложному пути, Китай наверняка примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов», - было отмечено в сообщении министерства коммерции КНР. По мнению китайской стороны Вашингтон постоянно использует «двойные стандарты», вводя контроль на тысячи товаров, включая полупроводниковое оборудование. Пекин призвал Вашингтон исправить свои действия и продолжать диалог на основе взаимного уважения.

Однако, несмотря на жесткую риторику, стороны продолжали готовиться к переговорам с тем, чтобы, как уточнил один китайский дипломат, «придать новый импульс стабильному развитию китайско-американских отношений». По его мнению, дипломатия на уровне лидеров стран «играет незаменимую стратегическую роль» в продвижении сотрудничества между Китаем и США.

И вот эта встреча состоялась. Комментируя ее итоги, Трамп отметил, что она прошла «замечательно» и было принято множество решений. Ее положительно оценил и председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий.

Каковы же результаты? Встреча действительно завершились достижением согласия по ряду ключевых вопросов. В частности, было решено, что соглашение по редкоземельным металлам будет ежегодно пересматриваться, а общий тариф на китайский экспорт будет снижен с 57% до 47%. Пекин обязался активно бороться с поставками фентанила и возобновить закупки американской сельхозпродукции, включая сою.

Трамп сообщил также о переговорах по поставке чипов Nvidia в Китай, отметив, что они не касались самых передовых процессоров Blackwell (ранее американцы решили экспортировать передовые чипы и модели искусственного интеллекта только своим союзникам, а Китай раскритиковал это решение и ввел запрет на поставки чипов Nvidia, ориентировав китайские компании на использование собственных чипов). Правда пока прогресса в решении этого вопроса не достигнуто. Трамп заявил, что после его встречи с Си Цзиньпином состоятся дальнейшие переговоры между Пекином и Nvidia. И, по мнению экспертов CNN, никаких существенных изменений в контроле Вашингтона за экспортом технологий не ожидается.

«Поднималась тема урегулирования конфликта на Украине. Мы долго говорили об этом», сказал Трамп уже на борту своего самолета по пути в Вашингтон. По его словам, лидеры стран договорились работать вместе по ситуации с украинским кризисом.

В то же время на встрече с Си Цзиньпином Трамп не стал обсуждать позицию Китая по покупке нефти из России и тему Тайваня. Хотя ранее он говорил, что санкциями в отношении российской нефти намерен побудить Москву продолжить вести переговоры, а также назвал Китай и Индию главными спонсорами конфликта на Украине. Отмечу, что его решение ввести санкции против крупнейших российских компаний «Роснефти» и «Лукойла» может иметь последствия не только для российской экономики, но и для энергетического сотрудничества между Москвой, Пекином и Дели. Сейчас на Китай приходилось около 47% российского экспорта сырой нефти, а на Индию – 38%. И Пекин и Нью-Дели получают выгоду от льготного импорта российской нефти. Однако, зная жесткую позицию Китая по этому вопросу, Трамп, вероятно, не стал поднимать эту тему.

Это же вероятно касается и вопроса о Тайване. Ранее Трамп даже допускал проведение показательных стрельб Himars у его берегов, чтобы «впечатлить Китай».

Си Цзиньпин по результатам встречи подчеркнул, что взгляды двух стран нередко расходятся, однако это нормально считает он. Он заявил, что стороны достигли принципиальных договоренностей по важнейшим вопросам двусторонних отношений и отметил, что отношения КНР и Штатов должны в будущем сохранить правильный курс. «Сейчас отношения между Пекином и Вашингтоном снова немного испортились, потому что Трамп ввел дополнительные тарифы в отношении Китая, отметил Си Цзиньпин. Отмечу, что китайские лидеры неоднократно говорили, что готовы на разумные компромиссы, но есть вещи, на которые они не пойдут. Прежде всего, Пекин не намерен уступать. Если Сингапур и Индонезия не намерены вводить ответные тарифы из-за страха того, что сами пострадают, Китай этого не боится и выдвигает встречные условия.

Кроме того председатель КНР заявил, что Китай понимает, как сделать Америку «снова великой». По его мнению, Пекин и Вашингтон могут помочь друг другу добиться успеха, в частности, при партнерстве стороны способны достичь процветания. «Сегодня мир сталкивается со множеством трудностей, отметил Си Цзиньпин, н и Китай и США могут совместно продемонстрировать свою ответственность как великие державы и работать сообща над достижением более значимых, практических и полезных дел для обеих стран и всего мира».

В целом достигнутые результаты совпали с ожиданиями аналитиков и свидетельствуют о некотором потеплении двусторонних отношений между крупнейшими экономиками мира. Но при этом сохранился ряд важных разногласий. Так что в целом результаты переговоров не приведут к снижению «торговой напряженности» между ними и каким-то существенным изменениям в отношениях.

Следующая встреча лидеров намечена на апрель 2026 г., когда Трамп посетит Китай. И планируется, что затем Си посетит США.