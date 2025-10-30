Трамп и Си поговорили, но не договорились

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

В дни, предшествующие объявлению о сегодняшней встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, отношения двух стран переживали достаточно нелинейный период. Он был отмечен элементами как эскалации, так и определенной разрядки.

С одной стороны, Трамп совершил визит в Японию, где обсуждал с премьером Санаэ Такаити, ярой сторонницей ремилитаризации Страны восходящего солнца, эту самую ремилитаризацию – естественно, за счет поставок американского оружия. Помимо прочего, журнал Newsweek сообщил, что Такаити собирается развивать программу постройки подводных лодок с атомными двигателями для продолжительного нахождения под водой. Для вооружения эти подлодок Япония хочет приобрести у США ракеты Tomahawk.

Помимо этого, было анонсировано, что 6 ноября состоится встреча Трампа одновременно со всеми лидерами стран Средней/Центральной Азии - Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Очевидно, повышение вовлеченности США в дела региона имеет черты конкуренции не только с Россией, но и с Китаем (более того, с ним в первую очередь). Наконец, продолжает оставаться немалой вероятность американской интервенции в Венесуэлу – страну, являющуюся точкой приложения геополитических и геоэкономических интересов Поднебесной.

В непосредственно двусторонних отношениях американцы расширили экспортные ограничения, а китайцы в ответ ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов. Это очередное взаимное обострение дало Трампу пообещать ввести с 1 ноября новые пошлины в размере 100% на китайские товары. Однако к концу прошлой неделе наметилось некое смягчение. После очередного раунда торговых переговоров в Малайзии стороны объявили о предварительном соглашении.

Как заявил министр финансов США Скотт Бeссент, обещание Трампа насчет пошлин «фактически снято с повестки дня» после «очень хорошей двухдневной встречи» с китайскими официальными лицами. Говоря о подробностях достигнутого соглашения, он рассказал о создании «значительной основы», которая «может развеять опасения американских фермеров, выращивающих сою, по поводу бойкота со стороны Китая», о годовой отсрочке Китаем контроля за экспортом редкоземельных металлов и о возможности заключения сделки, которая даст возможность TикТок продолжать работу в США.

В свою очередь, китайские СМИ сообщили, что делегации провели откровенный, глубокий и конструктивный обмен мнениями по важным торгово-экономическим вопросам, в том числе по мерам США в соответствии с разделом 301 в отношении морского, логистического и судостроительного секторов Китая, продлению срока действия взаимных тарифных льгот, тарифам на фентанил и сотрудничеству правоохранительных органов, торговле сельскохозяйственной продукцией и экспортному контролю. А Reuters, опираясь на два источника, опубликовало новость, что китайское государственное предприятие COFCO Group закупило три партии американской сои, что стало первой покупкой Китаем урожая американской сои в текущем году.

После всего этого и стало известно о двусторонней встрече на высшем уровне. Трамп, как водится, сочился безбрежной эмоциональностью: «Завтра — председатель Си Цзиньпин из Китая. Это будет великая встреча для обоих!!!». Он анонсировал обсуждение в первую очередь торгово-экономических и коммерческих вопросов, добавив, что Тайвань в повестке дня присутствовать вряд ли будет.

А вот то, что тема Украины так или иначе, но будет затронута, наблюдателями предполагалось. Украинские СМИ по этому поводу, анализируя ситуацию, писали: «Пекин, как писалось выше, действительно хочет скорейшего окончания войны, но не хочет, чтоб это выглядело как однозначная победа Трампа, который "всех, включая Пекин, прогнул и заставил играть по своим правилам". Поэтому Китай, возможно, выдвинет встречные предложения по условиям завершения войны, отчасти, не исключено, совпадающие с требованиями Путина…Ставки в предстоящих переговорах Трампа и Си очень велики. Однозначно можно сказать, что вопросы по Украине и Россия на них также будут занимать не последнее место. По крайней мере, их будет ставить Трамп. И ответ на эти вопросы Си действительно во-многом определит дальнейшее развитие ситуации».

В итоге встреча, состоявшаяся на территории Южной Кореи, продолжалась 1 час 40 минут. Совместного заявления после нее Трамп и Си делать не стали, ограничившись «единоличными» комментариями. Глава КНР ограничился расплывчатыми заявлениями общего характера, суть которых можно свести к следующему: Китай не стремится бросать вызов кому бы то ни было, но готов адекватно ответить на любые угрозы; отношения с США для него важны, обе страны должны работать совместно, торговля и экономика – топливо это совместной работы, а не повод для разногласий.



Трамп был более словоохотлив и чуть более конкретен, но именно что «чуть» - стало понятно, что этой самой конкретики по итогам встречи накопилось не особо много. В частности, он отметил, что основание препятствие для двусторонней торговой сделки — проблема китайских экспортных ограничений на редкоземельные металлы, но рано или поздно разногласия будут сняты. Американский президент с барского плеча пообещал снизить введённые из-за ситуации с фентанилом пошлины с 20% до 10%, притом, что остальные пошлины против Китая сохранятся на уровне 47%.

Относительно российско-украинского конфликта Трамп высказался одновременно интригующе, расплывчато и цинично: ««Мы согласились, что обе стороны завязли в боевых действиях, и иногда нужно дать им возможность сражаться [позиция, которую уже публично озвучивал сам Трамп, но не Си]. Но Си поможет нам, и мы будем работать вместе по Украине». Он признал, что тема китайских закупок российской нефти и газа если и поднималась, то развития не получила: «Нефть мы особо не обсуждали. Мы говорили о совместных усилиях, чтобы попробовать закончить эту войну. Она не влияет ни на Китай, ни на нас. И я хотел бы, чтобы всё это завершилось».

Можно и резюмировать, что и по этому, и по более широкому спектру вопросов Трамп и Си, достигнув каких-то локальных узких договоренностей, широкого и долгосрочного консенсуса не достигли. Добавим, что буквально за час до встречи Трамп заявил о возобновлении американских ядерных испытаний, прямо признав, что адресаты этого шага – Россия и Китай. И хоть в комментарии по итогам встречи мистер Дональд уверял, что этот шаг не повышает риски в международных отношениях, очевидна некоторая лукавость этих слов.



