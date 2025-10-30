Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
30 октября 2025 / 16:26
30 октября 2025 / 16:23
Испанский эпидемиолог предсказал еще одну пандемию
30 октября 2025 / 13:59
Испанский эпидемиолог предсказал еще одну пандемию
© AP Photo/ Eugene Hoshiko/ТАСС

Мир ждет еще одна пандемия, но нельзя допустить, чтобы она оказала такое же влияние, как COVID-19. Об этом заявил испанский эпидемиолог, директор центра по координации предупреждений и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Минздрава королевства Фернандо Симон в интервью газете El Periodico.

На вопрос, возможно ли повторение ситуации, схожей с пандемией, он ответил: "Ответ - да". "История показывает нам, что мы ее переживем. Не знаю, случится ли это через год или через 30 лет", - указал специалист.

"Мы не можем допустить, чтобы следующая имела такие же последствия. Мы должны добиться того, чтобы воздействие было меньшим, но чтобы восприятие риска обществом осталось прежним", - подчеркнул он.

В мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года действовал режим чрезвычайной ситуации в связи с заболеванием COVID-19. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 23 марта текущего года, в мире подтверждено 777 684 506 случаев заражения коронавирусом и 7 092 720 случаев смерти.

 
