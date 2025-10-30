Политолог Шафир: ядерные испытания возвращают мир в эпоху холодной войны

Безусловно, на решение президента США Трампа возобновить ядерные испытания повлияли новости об испытании Россией таких видов вооружений, как «Буревестник» и «Посейдон». Трамп человек впечатлительный и экспрессивный.

Однако, сама новость о возобновлении США ядерных испытаний свидетельствует об очень плохой тенденции. Мир возвращается в эпоху до Хельсинкских соглашений. Это эпоха отсутствия паритета, эпоха, в которой не только испытания, но и применение ядерного оружия кажутся нормой.

Вероятно, Трамп это понимает, но не только Трамп все решает в США. Кто победит, здравая часть политических элит или полоумные люди - пока прогнозировать трудно.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, журналист-международник Тимур Шафир.



