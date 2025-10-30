Встреча Трампа и Си Цзиньпина судьбоносной не стала. Мнение

Встрече президента Трампа и председателя Си Цзиньпина пророчили историческое значение. Однако, в наши дни говорить о том, что какая-либо встреча может быть судьбоносной для всех или изменить мир, наверное, - некорректно.

Конечно, важно, что эта встреча состоялась. Важно, что на этой встрече обсуждались взаимоотношения не только США и КНР, но и взаимоотношения США, Китая и России. Важно, что лидер КНР был настроен на деэскалацию различных конфликтов. При этом, судя по всему, это была встреча, на которой Трамп вслушивался в мнение китайской стороны, а не наоборот. Возможно, это и был главный результат этой встречи.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, журналист-международник Тимур Шафир. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/5a66be515007e14bb2dea370b7b38b37/