Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт

Говорить о радикальной смене позиции Трампа в отношении России и урегулирования украинского конфликта не приходится. Президент США по-прежнему хочет, чтобы Россия подписала с Украиной какие-то мирные документы, а он бы при этом присутствовал и получил бы свою долю славы миротворца. Если для этого нужно взаимодействовать с Москвой в рамках дружеского диалога – он будет это делать. Если нужно угрожать, например, поставками дальнобойного оружия или санкциями, - он будет делать и это.

Тактику Трампа можно назвать тактикой кнута и пряника. Вот и сейчас он дает понять, что, если Россия сдвинется в сторону подписания хоть каких-то бумаг, то и он смягчит свою позицию.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/9aadd792159249b6ce9e058305f84f02/