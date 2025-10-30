Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 192 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 8 управляемых авиабомб и 192 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 93 479 беспилотников, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 753 танка и других боевых бронемашин, 1 608 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 912 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 303 единицы специальной военной автомобильной техники.