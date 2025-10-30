Набиуллина заявила, что признаков рецессии в экономике России и близко нет

Необходимо ответственно относиться к утверждениям о рецессии, ее признаков и близко нет в экономике России. На этом акцентировала внимание глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Я бы очень призывала ответственно относиться к подобным заявлениям, так как при рецессии неизбежны две вещи: резко растет безработица, а затем снижаются реальные зарплаты. Ни того, ни другого сегодня у нас близко нет", - подчеркнула глава регулятора.