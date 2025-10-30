Трамп пояснил отсутствие контактов с Ким Чен Ыном

Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что не контактировал с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего азиатского турне из-за очень плотного графика.
"Нам не удалось поговорить, поскольку я был очень занят", - сказал американский лидер в беседе с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон. "В сущности, мы приехали ради этого", - отметил он, комментируя состоявшиеся в южнокорейском Пусане переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я думаю, что если бы мы встретились с Ким Чен Ыном, это было бы неуважительно по отношению к встрече с лидером КНР. Что касается Ким Чен Ына, то я вернусь в этому вопросу", - указал глава Белого дома.