Трамп пояснил отсутствие контактов с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не контактировал с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего азиатского турне из-за очень плотного графика.

"Нам не удалось поговорить, поскольку я был очень занят", - сказал американский лидер в беседе с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон. "В сущности, мы приехали ради этого", - отметил он, комментируя состоявшиеся в южнокорейском Пусане переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я думаю, что если бы мы встретились с Ким Чен Ыном, это было бы неуважительно по отношению к встрече с лидером КНР. Что касается Ким Чен Ына, то я вернусь в этому вопросу", - указал глава Белого дома.