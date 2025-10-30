Россиянам рассказали, как выбрасывать синтетические влажные салфетки

Российский экологический оператор (РЭО) обратил внимание граждан на необходимость выбрасывать синтетические влажные салфетки и бумагу в баки для смешанных отходов. Об этом со ссылкой на пресс-службу РЭО сообщает ТАСС.

"Попадание бытовых отходов в канализацию влечет за собой серьезные засоры и дополнительные затраты на очистку трубопроводов. Предметы личной гигиены, такие как ватные палочки и влажные салфетки, а также упаковка и пакеты должны выбрасываться только в контейнер для смешанных отходов. Исключение составляет туалетная бумага, которая разлагается в воде естественным образом и может быть выброшена в канализацию", - говорится в сообщении.

Некоторое время назад губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил министру промышленности и торговли Антону Алиханову рассмотреть введение дополнительной маркировки для синтетических влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. Об этом со ссылкой на копию письма пишет газета "Коммерсантъ". Руководитель региона полагает, что введение маркировки позволит повысить информированность граждан о способах утилизации, сократить число засоров и снизить нагрузку на коммунальные системы.