Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 октября 2025 / 18:12
КОТИРОВКИ
USD
30/10
79.4715
EUR
30/10
92.2466
Новости часа
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт Встреча Трампа и Си Цзиньпина судьбоносной не стала. Мнение
Москва
30 октября 2025 / 18:12
Котировки
USD
30/10
79.4715
0.0000
EUR
30/10
92.2466
0.0000
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
Встреча Трампа и Си Цзиньпина судьбоносной не стала. Мнение
Встреча Трампа и Си Цзиньпина судьбоносной не стала. Мнение
30 октября 2025 / 16:23
Политолог Шафир: ядерные испытания возвращают мир в эпоху холодной войны
Политолог Шафир: ядерные испытания возвращают мир в эпоху холодной войны
30 октября 2025 / 16:20
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
30 октября 2025 / 15:16
Российские ВС нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
© Александр Река/ ТАСС

Российские войска в качестве ответа на террористические атаки Украины по гражданским объектам РФ прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, в ночь на четверг "в ответ на террористические атаки Украины" по гражданским объектам, находящимся на территории России, Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА по военным аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают их работу.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - указали в российском оборонном ведомстве.

Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Встреча Трампа и Си Цзиньпина судьбоносной не стала. Мнение
Встреча Трампа и Си Цзиньпина судьбоносной не стала. Мнение
Политолог Шафир: ядерные испытания возвращают мир в эпоху холодной войны
Политолог Шафир: ядерные испытания возвращают мир в эпоху холодной войны
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:59
Путин обратил внимание на финансовое оздоровление Роснано
15:46
Песков отметил, что продвижений по теме ДСНВ со стороны США нет
15:30
Встреча Орбана и Трампа состоится 7 ноября
15:16
Российские ВС нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
14:59
Россиянам рассказали, как выбрасывать синтетические влажные салфетки
14:45
Трамп пояснил отсутствие контактов с Ким Чен Ыном
14:28
Набиуллина заявила, что признаков рецессии в экономике России и близко нет
14:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 192 беспилотника ВСУ
13:59
Испанский эпидемиолог предсказал еще одну пандемию
13:45
Песков отметил, что испытания "Буревестника" под ядерные не подпадают
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения