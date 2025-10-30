Российские ВС нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

Российские войска в качестве ответа на террористические атаки Украины по гражданским объектам РФ прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, в ночь на четверг "в ответ на террористические атаки Украины" по гражданским объектам, находящимся на территории России, Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА по военным аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают их работу.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - указали в российском оборонном ведомстве.