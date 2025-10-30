Встреча Орбана и Трампа состоится 7 ноября

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 7 ноября. Об этом сообщил глава канцелярии руководителя правительства Гергей Гуйяш.

"Премьер-министр Венгрии будет принят президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября", - сказал он в ходе брифинга для журналистов.

Глава канцелярии отметил, что к встрече Орбана и Трампа готовится большой пакет соглашений в области финансово-экономического, энергетического и военно-промышленного сотрудничества.

"Мы также считаем важным, что премьер-министр Венгрии последовательно отстаивает дело мира", - указал Гуйяш, напомнив, что глава венгерского правительства совершал поездки в Россию, Китай, США и на Украину для урегулирования украинского кризиса. Он обратил внимание, что Трамп также предпринимает важные усилия для достижения этой цели.

Кроме того, Гуйяш подчеркнул, что власти Венгрии очень рады решению президентов России и США выбрать Будапешт в качестве места своей следующей встречи. "Наша цель состоит в том, чтобы между сторонами украинского конфликта было достигнуто мирное соглашение", - сказал он.