Песков отметил, что продвижений по теме ДСНВ со стороны США нет

Вашингтон не выходил на Москву с предложениями по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в том числе и после испытания ракеты "Буревестник". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Пока никаких субстантивных предложений со стороны Соединенных Штатов не было. И здесь пока о каком-то продвижении говорить не приходится", - указал он.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, вопросы возможного продления ДСНВ и испытаний новейшего оружия не связаны: "Все-таки это темы чуть-чуть разные".

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений в рамках документа. Однако эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом, подчеркнул он.