Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 октября 2025 / 18:12
КОТИРОВКИ
USD
30/10
79.4715
EUR
30/10
92.2466
Новости часа
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт Встреча Трампа и Си Цзиньпина судьбоносной не стала. Мнение
Москва
30 октября 2025 / 18:12
Котировки
USD
30/10
79.4715
0.0000
EUR
30/10
92.2466
0.0000
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
Встреча Трампа и Си Цзиньпина судьбоносной не стала. Мнение
Встреча Трампа и Си Цзиньпина судьбоносной не стала. Мнение
30 октября 2025 / 16:23
Политолог Шафир: ядерные испытания возвращают мир в эпоху холодной войны
Политолог Шафир: ядерные испытания возвращают мир в эпоху холодной войны
30 октября 2025 / 16:20
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / США: после империи / Разоружение
Безопасность
Песков отметил, что продвижений по теме ДСНВ со стороны США нет
30 октября 2025 / 15:46
Песков отметил, что продвижений по теме ДСНВ со стороны США нет
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Вашингтон не выходил на Москву с предложениями по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в том числе и после испытания ракеты "Буревестник". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Пока никаких субстантивных предложений со стороны Соединенных Штатов не было. И здесь пока о каком-то продвижении говорить не приходится", - указал он.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, вопросы возможного продления ДСНВ и испытаний новейшего оружия не связаны: "Все-таки это темы чуть-чуть разные".

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений в рамках документа. Однако эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом, подчеркнул он.

Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Встреча Трампа и Си Цзиньпина судьбоносной не стала. Мнение
Встреча Трампа и Си Цзиньпина судьбоносной не стала. Мнение
Политолог Шафир: ядерные испытания возвращают мир в эпоху холодной войны
Политолог Шафир: ядерные испытания возвращают мир в эпоху холодной войны
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:59
Путин обратил внимание на финансовое оздоровление Роснано
15:46
Песков отметил, что продвижений по теме ДСНВ со стороны США нет
15:30
Встреча Орбана и Трампа состоится 7 ноября
15:16
Российские ВС нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
14:59
Россиянам рассказали, как выбрасывать синтетические влажные салфетки
14:45
Трамп пояснил отсутствие контактов с Ким Чен Ыном
14:28
Набиуллина заявила, что признаков рецессии в экономике России и близко нет
14:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 192 беспилотника ВСУ
13:59
Испанский эпидемиолог предсказал еще одну пандемию
13:45
Песков отметил, что испытания "Буревестника" под ядерные не подпадают
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения