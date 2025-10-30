Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
30 октября 2025 / 16:23
30 октября 2025 / 16:20
Путин обратил внимание на финансовое оздоровление Роснано
30 октября 2025 / 15:59
© Александр Казаков/ ТАСС
Президент России Владимир Путин обратил внимание на улучшение финансового состояния некогда проблемной компании "Роснано". Об этом он заявил принимая в Кремле руководителя компании Сергея Куликова.
"Финансовое состояние компании изменилось к лучшему, оздоровление практически завершено", - отметил глава государства в начале встречи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что "Роснано" - компания "многострадальная, но справившаяся с болезнями прошлого", которая "уверенно встает на ноги".
"Роснано" сталкивалась со значительными долгами и неспособностью выполнить свои обязательства. Правительство РФ оказывало компании необходимую поддержку.