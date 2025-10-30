Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
30 октября 2025 / 16:23
30 октября 2025 / 16:20
Глава ЦБ РФ отметила, что рубль становится более привлекательным средством сбережения
30 октября 2025 / 16:19
© Гавриил Григоров/ ТАСС
Рубль становится более привлекательным средством сбережения для людей и бизнеса. На это обратила внимание глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
По ее словам, еще одним проявлением высокой ключевой ставки является укрепление рубля в первой половине текущего года. Набиуллина уточнила, что высокие рублевые ставки означают более умеренный спрос на валюту. Вместе с тем она указала, что рубль в качестве средства сбережения становится привлекательнее для бизнеса и для граждан, чем сбережения в валюте.
Глава регулятора заключила, что укрепление рубля также является одним из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию.