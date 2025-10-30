Глава ЦБ РФ отметила, что рубль становится более привлекательным средством сбережения

Рубль становится более привлекательным средством сбережения для людей и бизнеса. На это обратила внимание глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

По ее словам, еще одним проявлением высокой ключевой ставки является укрепление рубля в первой половине текущего года. Набиуллина уточнила, что высокие рублевые ставки означают более умеренный спрос на валюту. Вместе с тем она указала, что рубль в качестве средства сбережения становится привлекательнее для бизнеса и для граждан, чем сбережения в валюте.

Глава регулятора заключила, что укрепление рубля также является одним из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию.