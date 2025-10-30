Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что обращение первой леди США Мелании Трамп к президенту России Владимиру Путину помогло воссоединению семей.

По его словам, Мелания Трамп попросила отнестись к судьбе несовершеннолетних в зоне конфликта со всем вниманием. Дипломат отметил, что она выразила признательность Москве за готовность предоставить подробную и объективную информацию. Благодаря такому взаимодействию, "семь детей оперативно воссоединились с родными на Украине и одна девочка вернулась в Россию", указал он.

Дарчиев также обратил внимание, что российская сторона не раз давала детальные разъяснения о судьбе детей в зоне боевых действий, помогала воссоединять семьи, а также настойчиво предлагала властям в Киеве передать списки вместо того, чтобы распространять фейки о 20 тыс. "украденных" малолетних украинцев, которые подвергаются "насильственной русификации".