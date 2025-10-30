Трамп пока не готов<br>к серьезным переговорам с Москвой

Как заявил 29 октября президент России Владимир Путин заявил: «вчера провели ещё одно испытание ещё одного перспективного комплекса – это подводное безэкипажное подводное изделие «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой». Президент также сообщил, что скоро встанет на боевое дежурство ракета «Сармат». Ранее Владимир Путин сообщал об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник».

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отмечает в этой связи, что «о том, что НАТО начинает готовиться к войне с Россией, уже заявляли многие официальные лица. Говорили публично и ссылались при этом на фактические обстоятельства - на увеличение натовских войск непосредственно у границ России, на проведение различных маневров, на оснащение этих войск новым вооружением и т. д. Так что я не стал бы напрямую связывать с этим демонстрацию новых перспективных видов вооружений, о которых сообщил российский президент. Скорее это можно связать с общей некой причиной, а именно все более напряженным противостоянием России с коллективным Западом. Известно, что все попытки России возобновить переговорный процесс по Украине торпедируются Западом, и прежде всего наиболее активную роль в этом играют страны Европы, европейские элиты. Раздаются угрозы в адрес нашей страны, делаются провокационные заявления, поэтому мне кажется, что главная причина носит более общий и более серьезный характер, нежели что-то ситуационное».

В то же время эксперт отметил, что «пока мы не наблюдаем, что стратегическое перевооружение России становится для Трампа поводом для возобновления контактов с Москвой. А видим мы прямо противоположное. В частности, вчера Трамп сделал заявление о том, что США должны обязательно возобновить ядерные испытания, если другие страны имеют соответствующие планы. Было и более угрожающее заявление Трампа о том, что рядом с границами России находится очень мощная американская подводная лодка. Сейчас, судя по всему, поняв, что Россию нельзя заставить пойти на такое соглашение по Украине, которое бы не соответствовало нашим интересам, Трамп делает попытки оказать давления на Россию. Это введение санкций, а также все более агрессивная риторика, которая сопровождается и агрессивной жестикуляцией. Поэтому пока Трамп данные обстоятельства скорее будет игнорировать и пытаться отвечать ассиметрично. Еще ранее он сделал заявление, что США обладают каким-то сверхоружием. Кроме того, американский президент утверждает, что США способны выиграть любую войну и т. д. Но это типично для Трампа. В частности, такое было в первый срок его правления, и он произнес слова про обладание американцами супер-пупер бомбы. Поэтому Трамп пока не созрел, судя по всему, для возобновления переговоров, и наиболее очевидная причина и о ней в последнее время активно говорят – это яростное сопротивление Европы, европейских элит и их активное нежелание считаться с российскими интересами».