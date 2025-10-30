Суд продлил Аглае Тарасовой запрет действий по делу о контрабанде наркотиков

Домодедовский суд Московской области продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении артистки Аглаи Тарасовой, сообщает ТАСС.

"Суд продлил Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 24 января", - говорится в сообщении.

В конце августа сотрудники транспортной полиции совместно с таможенниками обнаружили у Тарасовой в вейпе 0,38 грамма гашишного масла при прохождении зеленого коридора международного зала прилета. В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ).

5 сентября суд избрал Тарасовой запрет определенных действий до 3 ноября. Актрисе нельзя покидать свое жилище с 00:00 до 06:00 мск, общаться со свидетелями, пользоваться телефоном и другими средствами связи за исключением вызова экстренных служб и общения с контролирующими органами и следователем.

Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Известность ей принесли роли в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2".