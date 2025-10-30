Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 октября 2025 / 20:06
Новости часа
Москва
30 октября 2025 / 20:06
Общество
ВЦИОМ рассказал, что вызывает усталость у жителей России
30 октября 2025 / 17:31
ВЦИОМ рассказал, что вызывает усталость у жителей России
© Николай Галкин/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, около 40% россиян чувствуют упадок сил ежедневно, еще две трети граждан устают еженедельно. 

"Две трети россиян устают еженедельно, а 4 из 10 - практически ежедневно, с 2022 года показатель вырос, и это не только про физическую усталость, но и про эмоциональную", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, респонденты связывают усталость со стрессом на работе - 34%, с психологической перегруженностью - 32%, а также с физически тяжелой работой - 25%. Вместе с тем 43% опрошенных указывают, что внутренне живут в среднем возрасте, а к молодежи себя относят 29% участников исследования.

По данным опроса, молодое поколение (зумеры и миллениалы) чаще снимают усталость с помощью сна, тишины и цифрового уединения. Реформенное поколение и старшие миллениалы выбирают физическую активность или смену обстановки, а поколения застоя и оттепели отдают предпочтение домашней рутине.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" проходил с 12 октября текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет. 

