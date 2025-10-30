Путин поручил обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ

Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Минобороны РФ получило приказ Верховного Главнокомандующего РФ обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские ВС готовы прекратить боевые действия на пять-шесть часов и обеспечить коридоры для СМИ.