Слуцкий считает, что возобновление США ядерных испытаний приведет к хаосу

Возможное возобновление Соединенными Штатами ядерных испытаний приведет к хаосу в сфере стратегической стабильности. Соответствующую точку зрения изложил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в своем Telegram-канале.

"Если Пентагон возобновит испытания на американских полигонах, прерванные в 1992 году, это запустит цепную ответную реакцию и, в конечном итоге, повлечет за собой хаос в сфере стратегической стабильности", - указал политик.

По его словам, США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и обязаны соблюдать взятые на себя обязательства даже без его ратификации. "Россия продолжает придерживаться добровольного моратория по ДВЗЯИ, несмотря на отзыв ратификационной грамоты. Но только исходя из равных и паритетных условий, как предупреждал президент Владимир Путин еще 2023 году", - написал Слуцкий.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он не уточнил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.