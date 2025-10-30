Володин призвал обязать регионы обеспечивать жильем молодых врачей

Регионы должны обеспечивать жильем молодых врачей, выпускников медицинских вузов, соответствующую норму следует закрепить в законе. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

"Мы исходим из того, что, если завтра поедут работать в больницу выпускники вузов, регионы должны обеспечить жильем бывших студентов, молодых ныне специалистов. И вот это ключевой вопрос. Коллеги, если этого нет, надо обязательно это отразить в законе", - подчеркнул он.

Володин напомнил, что для медиков в сельской местности установлены доплаты, при этом вопрос с предоставлением жилья не решен. "Мы должны эту тему довести до конца с тем, чтобы регионы понимали: не хватает 20 специалистов в районной ЦРБ, строите жилой дом на 20 семей и обеспечьте жильем. Причем, делайте это сегодня!" - указал он.