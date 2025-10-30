Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 октября 2025 / 21:37
КОТИРОВКИ
USD
30/10
79.4715
EUR
30/10
92.2466
Новости часа
Мерц отметил, что Турция не выполнила все критерии для членства в Евросоюзе Зеленский продлил военное положение и мобилизацию
Москва
30 октября 2025 / 21:37
Котировки
USD
30/10
79.4715
0.0000
EUR
30/10
92.2466
0.0000
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
Встреча Трампа и Си Цзиньпина судьбоносной не стала. Мнение
Встреча Трампа и Си Цзиньпина судьбоносной не стала. Мнение
30 октября 2025 / 16:23
Политолог Шафир: ядерные испытания возвращают мир в эпоху холодной войны
Политолог Шафир: ядерные испытания возвращают мир в эпоху холодной войны
30 октября 2025 / 16:20
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Экономика
Володин призвал обязать регионы обеспечивать жильем молодых врачей
30 октября 2025 / 18:15
Володин призвал обязать регионы обеспечивать жильем молодых врачей
© Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Регионы должны обеспечивать жильем молодых врачей, выпускников медицинских вузов, соответствующую норму следует закрепить в законе. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

"Мы исходим из того, что, если завтра поедут работать в больницу выпускники вузов, регионы должны обеспечить жильем бывших студентов, молодых ныне специалистов. И вот это ключевой вопрос. Коллеги, если этого нет, надо обязательно это отразить в законе", - подчеркнул он.

Володин напомнил, что для медиков в сельской местности установлены доплаты, при этом вопрос с предоставлением жилья не решен. "Мы должны эту тему довести до конца с тем, чтобы регионы понимали: не хватает 20 специалистов в районной ЦРБ, строите жилой дом на 20 семей и обеспечьте жильем. Причем, делайте это сегодня!" - указал он. 

Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Встреча Трампа и Си Цзиньпина судьбоносной не стала. Мнение
Встреча Трампа и Си Цзиньпина судьбоносной не стала. Мнение
Политолог Шафир: ядерные испытания возвращают мир в эпоху холодной войны
Политолог Шафир: ядерные испытания возвращают мир в эпоху холодной войны
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:45
Мерц отметил, что Турция не выполнила все критерии для членства в Евросоюзе
18:32
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию
18:15
Володин призвал обязать регионы обеспечивать жильем молодых врачей
17:59
Слуцкий считает, что возобновление США ядерных испытаний приведет к хаосу
17:46
Путин поручил обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ
17:31
ВЦИОМ рассказал, что вызывает усталость у жителей России
17:14
Суд продлил Аглае Тарасовой запрет действий по делу о контрабанде наркотиков
16:57
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 485 военных
16:40
Дарчиев заявил о воссоединении семей после обращения Мелании Трамп к президенту РФ
16:19
Глава ЦБ РФ отметила, что рубль становится более привлекательным средством сбережения
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения