30 октября 2025 / 21:37
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию
30 октября 2025 / 18:32
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию
© AP Photo/ Pascal Bastien/ТАСС

Владимир Зеленский продлил на три месяца срок действия военного положения и мобилизации на Украине. Об этом информировала пресс-служба Верховной рады.

"Владимир Зеленский подписал законы, в соответсвии с которыми военное положение и общая мобилизация продлены на 90 дней - с 5 ноября 2025 года", - следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале парламента.

Некоторое время назад Рада одобрила проекты законов о продлении военного положения и мобилизации с 5 ноября на 90 дней, до 3 февраля 2026 года.

Военное положение и мобилизация, впервые объявленные в стране в феврале 2022 года, продлеваются уже в 17-й раз. Из-за этого на Украине не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы, чем и пользуется Зеленский, чьи полномочия на высшей государственной должности истекли 20 мая 2024 года.

