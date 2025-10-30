Мерц отметил, что Турция не выполнила все критерии для членства в Евросоюзе

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о поддержке стремления Турции к членству в Евросоюзе, при этом указал, что страна не выполнила все критерии, необходимые для присоединения к сообществу.

"Я лично и правительство Германии воспринимаем Турцию как страну, тесно связанную с Евросоюзом. Мы хотим и дальше прокладывать путь в Европу. Я сказал президенту Эрдогану, что также хочу выступить за соответствующий стратегический диалог на европейском уровне", - отметил он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Мерц отметил, что "путь в ЕС лежит через соблюдение Копенгагенских критериев". "В Турции были приняты решения, которые пока не соответствуют стандартам верховенства права и демократии, как мы их понимаем с европейской точки зрения. Диалог по этому вопросу будет продолжаться. Мы хотим, чтобы Турция играла важную роль сегодня и тем более в будущем", - подчеркнул он.

Вместе с тем Мерц предложил Турции углубление двусторонних отношений. "Как немцы и как европейцы, мы должны расширять наше стратегическое партнерство. И нет иного пути, кроме как к хорошему и глубокому партнерству с Турцией", - указал глава германского правительства.

Турция официально добивается вступления в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года. Одним из камней преткновения в переговорном процессе стала кипрская проблема. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обратил внимание, что членство в Евросоюзе является стратегической целью страны, однако Анкара выступает против увязывания вопроса ее приема в сообщество с проблемой урегулирования на Кипре.