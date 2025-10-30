Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
В Литве назвали неизбежным закрытие границы с Белоруссией
30 октября 2025 / 18:59
В Литве назвали неизбежным закрытие границы с Белоруссией
© Марина Лысцева/ ТАСС

Решение литовских властей полностью закрыть автотранспортную границу с Белоруссией, парализовавшее работу сектора перевозки грузов, было неизбежным. Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене при общении с журналистами.

"Понимаем, что для грузоперевозчиков это создает проблемы, но альтернативы не было", - отметила она, добавив, что "это было единственное приемлемое решение".

Ругинене также сообщила, что правительсвтво согласно провести в ближайшее время встречу с представителями транспортного сектора для обсуждения вопросов дальнейшей работы грузоперевозчиков.

Согласно данным ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава", сотни фур застряли на въезде в Литву. Секретарь ассоциации Нарунас Раулинайтис назвал сложившуюся ситуацию критической и информировал о многокилометровых очередях.

Литва 29 октября на месяц закрыла автотранспортную границу с Белоруссией, реагируя на ситуацию с массовым проникновением на территорию страны воздушных шаров, которыми организаторы контрабанды переправляют в балтийскую республику сигареты. 

