Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Безопасность
Безопасность
Захарова назвала создание "Буревестника" реакцией на действия НАТО
30 октября 2025 / 19:14
Захарова назвала создание "Буревестника" реакцией на действия НАТО
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Россия вынуждена реагировать на дестабилизирующий характер действий Североатлантического альянса разработкой таких систем, как "Буревестник". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Что касается систем, подобных "Буревестнику", то их разработка носит вынужденный характер и происходит в целях поддержания стратегического баланса. В частности, России приходится реагировать на все более дестабилизирующие действия натовцев в сфере, в частности противоракетной обороны", - указала дипломат.

В минувшее воскресенье начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета провела в воздухе около 15 часов, преодолев 14 тыс. км, что, по словам Герасимова, не является пределом.

