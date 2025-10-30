Россия вынуждена реагировать на дестабилизирующий характер действий Североатлантического альянса разработкой таких систем, как "Буревестник". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Что касается систем, подобных "Буревестнику", то их разработка носит вынужденный характер и происходит в целях поддержания стратегического баланса. В частности, России приходится реагировать на все более дестабилизирующие действия натовцев в сфере, в частности противоракетной обороны", - указала дипломат.

В минувшее воскресенье начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета провела в воздухе около 15 часов, преодолев 14 тыс. км, что, по словам Герасимова, не является пределом.