Косачев уверен, что ООН будет существовать вечно

Организация Объединенных Наций (ООН) будет существовать вечно. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Мое глубокое убеждение, что ООН будет существовать вечно. Я не могу себе представить, что государства, которые в ней сегодня представлены, вдруг соберутся и объявят о роспуске Организации Объединенных Наций", - заявил он в ходе круглого стола, посвященного теме "80-летие окончания Второй мировой войны и создания ООН: уроки истории и новые глобальные вызовы".

Косачев обратил внимание, что после Второй мировой войны у человечества был единственный шанс создать такую глобальную организацию, и человечество этим шансом воспользовалось.

"Представить себе, что 193 страны объединятся вокруг какого-то единого, тем более обязывающего текста, будущего устава, будущей организации или чего-то еще, с моей точки зрения, просто-напросто невозможно", - отметил он.