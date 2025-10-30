Во Франции приняли закон о явном согласии на секс

Парламент Франции одобрил закон, в соответствии с которым любой сексуальный акт без явного согласия будет расцениваться как изнасилование. Об этом информировало Agence France-Presse (AFP).

Согласно итогам голосования в Сенате, понятие "согласие" теперь будет включено в уголовное определение изнасилования. "Сексуальным насилием считается любой сексуальный акт без согласия", - приводит агентство фрагмент из закона, который будет подписан президентом Франции Эмманюэлем Макроном в ближайшие дни.

Кроме того, выражение согласия должно соответствовать четким критериям, среди прочего быть "свободным и осознанным".

AFP обращает внимание, что ранее сексуальное насилие во Франции определялось как "любое сексуальное посягательство, совершенное с применением насилия, принуждения, угроз или фактора внезапности".

Отмечается, что после принятия меры Франция присоединилась к Канаде, Швеции, Испании и Норвегии, которые уже изменили свое законодательство в этой области весной текущего года.