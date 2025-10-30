Дмитриев: производители сантехники в ЕС не считают забавным запрет на экспорт в Россию

Граждане РФ с юмором восприняли запрет ввоза унитазов и биде в страну из ЕС, в то время как иностранные производители сантехники терпят убытки. На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Евросоюз, очевидно, полагает, что в будущем потребуется больше сантехники, и запрещает ее экспорт в Россию. Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются. Ассоциация итальянских предпринимателей: "хотя для россиян это забавно - запрет на использование сантехники забавен, но для нас это не смешно", - указал он в соцсети X.

В 19-й пакет санкций ЕС, который вступил в силу 24 октября, в том числе включен запрет на ввоз в Россию биде, раковин, унитазов и других сантехнических приспособлений. Обоснования конкретно этому запрету в сообществе не привели.