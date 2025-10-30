Ynet: в Иерусалиме десятки тысяч иудеев участвуют в протестах против призыва в армию

На улицы Иерусалима вышли десятки тысяч ультраортодоксальных иудеев, протестуя против обязательного призыва в армию представителей религиозных слоев общества. Как сообщает портал Ynet, участниками митинга стали порядка 200 тыс. участников.

В ходе получившего название "Марш миллионов" митинга протестующие требуют от правительства отказаться от идеи введения обязательной воинской повинности для ортодоксов, в особенности учащихся религиозных училищ, которые сегодня фактически освобождены от службы. Для участия в акции в Иерусалим прибили ортодоксы со всей страны.

Верховный суд Израиля летом прошлого года единогласно постановил, что ультраортодоксальные иудеи должны наравне со всеми призываться в ряды вооруженных сил. Суд также запретил финансировать ешивы, учащиеся которых не отправляются на военную службу.

Ранее ультраортодоксальные иудеи были фактически освобождены от обязанности нести воинскую службу. В условиях военного времени это исключение вызвало острые дебаты в обществе.

Согласно данным The Times of Israel, на сегодняшний день в стране насчитывается около 67 тыс. мужчин-ортодоксов, подлежащих призыву в армию. После начала военной операции в секторе Газа незначительное число религиозных евреев добровольно пополнили ряды войск.

Ультрарелигиозные иудеи составляют порядка 13,5% населения Израиля - 1,28 млн в стране с общим населением 9,45 млн.