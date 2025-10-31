Володин: главное, чтобы российский рубль ценился во всем мире

Россия должна сделать так, чтобы национальная валюта страны ценилась во всем мире, изображения на банкнотах менее важны. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения Основных направлений единой денежно-кредитной политики в нижней палате.

"Надо постараться сделать так, чтобы наш рубль был, как при царе, золотым и ценился во всем мире. А что там будет изображено, это уже второй вопрос", - отметил он, комментируя вопрос о недавнем голосовании по изображению на 500-рублевой банкноте.

По словам парламентария, цель должна заключаться в том, чтобы экономика росла более динамичными темпами, а не то, что будет изображено на банкноте. "Давайте этому следовать. Тогда мы пройдем через вызовы. А эти картинки, фестивали и тому подобное, если они заменят реальную работу, тогда это, наверное, тянет на какую-то премию", - указал он.

Онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей было запущено 1 октября. Однако 12 октября Центробанк отменил голосование из-за множественных попыток "техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты". В ЦБ заявили, что новые даты голосования будут объявлены позднее.