30 октября 2025 / 16:26
30 октября 2025 / 16:23
30 октября 2025 / 16:20
Экономика
Володин: главное, чтобы российский рубль ценился во всем мире
30 октября 2025 / 20:21
Володин: главное, чтобы российский рубль ценился во всем мире
© Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Россия должна сделать так, чтобы национальная валюта страны ценилась во всем мире, изображения на банкнотах менее важны. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения Основных направлений единой денежно-кредитной политики в нижней палате.

"Надо постараться сделать так, чтобы наш рубль был, как при царе, золотым и ценился во всем мире. А что там будет изображено, это уже второй вопрос", - отметил он, комментируя вопрос о недавнем голосовании по изображению на 500-рублевой банкноте.

По словам парламентария, цель должна заключаться в том, чтобы экономика росла более динамичными темпами, а не то, что будет изображено на банкноте. "Давайте этому следовать. Тогда мы пройдем через вызовы. А эти картинки, фестивали и тому подобное, если они заменят реальную работу, тогда это, наверное, тянет на какую-то премию", - указал он.

Онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей было запущено 1 октября. Однако 12 октября Центробанк отменил голосование из-за множественных попыток "техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты". В ЦБ заявили, что новые даты голосования будут объявлены позднее.

