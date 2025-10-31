Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Глава МО Бельгии заявил, что НАТО не хочет вступать в войну с Россией
30 октября 2025 / 20:40
© BELGA via Reuters Connect/ТАСС

Бельгийский министр обороны Тео Франкен попытался оправдаться после своих угроз "стереть Москву с карты мира", выступив с утверждением о том, что имел в виду возможность ответного удара со стороны НАТО. Соответствующее сообщение он разместил в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"НАТО не находится в состоянии войны с Россией и, безусловно, не хочет там оказаться", - указал он, сопроводив публикацию стандартной формулировкой о том, что НАТО - "оборонный альянс".

"Но для НАТО на протяжении уже 76 лет является неоспоримым принцип ответного удара. Это основа. Именно об этом я говорил в своем интервью", - написал Франкен, отметив, что не откажется от своих слов. К публикации он прикрепил запись композиции Calm Down, название которой переводится как "успокойся".

Он также скопировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который в соцсети X ответил по-английски на сообщение одного из пользователей с предложением испытать подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой в Бельгии репликой: "Тогда Бельгия исчезнет".

