Безопасность
Вэнс отметил, что США надо время от времени испытывать ядерное оружие
30 октября 2025 / 22:17
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Соединенным Штатам необходимо периодически проводить испытания ядерного оружия. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс при общении с журналистами в Белом доме.
"У США большой арсенал. Очевидно, что у россиян большой ядерный арсенал. У китайцев тоже. Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует должным образом", - отметил вице-президент.
Вместе с тем Вэнс не стал уточнять, планируют ли США возобновить проведение ядерных взрывов во время испытаний в соответствии с новой директивой американского президента Дональда Трампа, отданной 29 октября.