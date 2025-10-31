Вэнс отметил, что США надо время от времени испытывать ядерное оружие

Соединенным Штатам необходимо периодически проводить испытания ядерного оружия. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс при общении с журналистами в Белом доме.

"У США большой арсенал. Очевидно, что у россиян большой ядерный арсенал. У китайцев тоже. Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует должным образом", - отметил вице-президент.

Вместе с тем Вэнс не стал уточнять, планируют ли США возобновить проведение ядерных взрывов во время испытаний в соответствии с новой директивой американского президента Дональда Трампа, отданной 29 октября.