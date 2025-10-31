Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Брат короля Британии лишен титула "принц"
30 октября 2025 / 22:51
Брат короля Британии лишен титула "принц"
© Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/ Getty Images/ТАСС

Брат короля Великобритании принц Эндрю будет лишен титула "принц" и будет вынужден покинуть королевские апартаменты на территории Виндзорского замка. Соответствующее сообщение распространил Букингемский дворец.

"Его Величество Карл III начал официальную процедуру по лишению принца Эндрю права на формальное обращение, титул и почести", - информировали в канцелярии главы государства. Уточняется, что принцу Эндрю "официально вручено уведомление о прекращении аренды" резиденции Royal Lodge и что "он переедет в другое частное жилье".

Согласно данным телеканала Sky News, теперь брат монарха будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, он переедет в королевское поместье Сандрингем в графстве Норфолк, а проживание ему будет оплачивать король из собственных средств.

Ранее принц Эндрю сообщил, что не будет использовать титул герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. При этом он оставался принцем на том основании, что он - сын королевы Елизаветы II (1926-2022).

В Букингемском дворце также обратили внимание, что эти "меры порицания считаются необходимыми" несмотря на то, что принц Эндрю "продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения". Вместе с тем его дочери, Беатриса и Евгения, сохранят титулы принцесс.

