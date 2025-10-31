Жителей России в конце года ждет двухдневная рабочая неделя

Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной - понедельник и вторник. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

По его словам, в 2025 году по решению правительства путем переноса выходных 31 декабря будет нерабочим днем.

"Таким образом, последняя неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней - 29 и 30 декабря", - указал Нилов. "Среда, 31 декабря - предновогодний выходной день, и новый 2026 год настанет 1 января, в четверг, после короткой, всего двухдневной рабочей декабрьской недели", - добавил он.

Ранее стало известно, что ближайшие новогодние праздники окажутся самыми длинными за многие годы, они продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

В Трудовом кодексе РФ 31 декабря является обычным рабочим днем, но в последние годы правительство регулярно присоединяет его к новогодним каникулам путем переноса "выпадающих" праздников.