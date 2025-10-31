Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Безопасность
Газа: хрупкое перемирие нарушено
Палестинский сектор Газа вновь оказался под огнем израильской армии
31 октября 2025 / 12:21
Газа: хрупкое перемирие нарушено

Юрий Веселов, военный обозреватель

В ночь на 29 октября боевые самолеты ВВС Израиля приступили к нанесению авиационных ударов по жилым зданиям и объектам инфраструктуры практически на всей территории палестинского сектора Газа. Налеты прекратились только ранним утром с наступлением рассвета.

Агентство гражданской обороны Газы сообщило о гибели 104 и ранении более 200 палестинцев. Пресс-секретарь агентства сообщил, что среди погибших 22 женщины и 46 детей. Приказ на нанесение ударов отдал лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после гибели в Рафахе израильского солдата, действовавшего в составе подразделения, нарушившего условную «желтую» линию разграничения, которая предусмотрена «планом Трампа» и договоренностями о прекращении огня от 10 октября текущего года.

Дональд Трамп, узнавший об инциденте, сообщил, что «Израиль действовал в ответ на нападение ХАМАС (палестинское Движение исламского сопротивления)», тогда как палестинцы практически сразу отвергли обвинения в своей причастности к нападению, а с утра 29 октября заявили о приверженности к соблюдению основных пунктов соглашения с Израилем. Прекращению налетов способствовали предупреждение о прекращении передачи Израилю остальных тел погибших заложников, обнаруженных под завалами зданий.

Надо откровенно признать, что на решение военно-политического руководства Израиля о прекращении бомбардировок  Газы, довольно сильное давление оказали родственники погибших заложников, добивающихся получения их останков. Вместе с тем ближайшее окружение Нетаньяху продолжает выступать за продолжение силового воздействия на ХАМАС и родственные ему радикальные организации с целью полной ликвидации их военных и политических инфраструктур.

Руководство США косвенно поддерживает политику израильтян, считая, что каждое вооруженное выступление палестинцев должно не только пресекаться, но и демонстрировать ответные меры со стороны Израиля. В то же время, американцы считают, что «соглашение Трампа продолжает действовать, а спорадические столкновения между сторонами могут быть на начальных этапах». Об этом заявил вице-президент Вэнс.

Позиция России проста и прозрачна. На последних переговорах с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин подчеркнул особую благодарность американцу за его усилия по прекращению огня в секторе Газа. Вместе с тем он указал, что мир в регионе возможен только после создания независимого Государства Палестина в границах до 6 сентября 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Лидеры арабских государств приветствуют инициативу Дональда Трампа по прекращению огня, но постепенно начинают открыто выступать в поддержку позиции России, утверждая, что американский план нисколько не гарантирует решение палестинской проблемы.

30 октября израильская продолжила обстреливать сектор Газа. Наблюдатели отмечают как минимум 10 авиационных ударов по городу Хан-Юнис и его окрестностям, а также постоянный танковый огонь по северной и восточной части города Газа.

