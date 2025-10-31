Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Галузин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
31 октября 2025 / 10:38
Галузин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Наличествуют все условия для развития стамбульского трека, Россия готова к продолжению прямых переговоров с Украиной. Об этом заявил "Известиям" заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, Москва открыта к урегулированию украинского кризиса и продолжению прямых переговоров с представителями Киева. В Турции неоднократно подтверждали готовность продолжать предоставлять для них площадку Стамбула, указал Галузин. Все условия для развития стамбульского трека имеются, при этом проблему представляет отсутствие политической воли Киева, отметил он.

Замглавы МИД РФ также обратил внимание, что все предложения, которые российская делегация озвучивала в рамках стамбульского процесса, включая организацию локальных гуманитарных перемирий на линии боевого соприкосновения, обмены пленными, телами погибших, возвращение гражданских лиц, создание трех рабочих групп, меморандумы о принципах мирного урегулирования, - все это остается на столе переговоров. "Мы готовы по ним работать и обсуждать возможные встречные инициативы украинской делегации", - заключил он. 

